Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist combinata a squadre maschile Mondiali Saalbach, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo il primo storico titolo al femminile,tocca a gli uomini cimentarsi nella, la grande novità deidi scidi. Una competizione che si vedrà anche il prossimo anno alle Olimpiadi di Milano-Cortina e che ha richiamato moltissimi big sia della velocità sia dello slalom.La Svizzera si presenta con ogni probabilità come la nazione da battere, soprattutto con la coppia composta da Franjo Von Allmen (oro in discesa) e Loic Meillard, ma attenzione anche ad Alex Monney e Tanguy Nef che possono far saltare il banco. I padroni di casa dell’Austria puntano moltissimo sul duo composto da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller. Da non sottovalutare nemmeno la Francia con Nils Allegre e soprattutto Clement Noel in slalom e pure la Norvegia con il duo Adrian Smiseth Sejersted e Timon Haugan o Fredrik Moeller e Atle Lie McGrathIn casa Italia i fari sono completamente puntati su Dominik Paris ed Alex Vinatzer, che partono con l’obiettivo di andarsi a prendere una medaglia.