Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist staffetta mista, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, mercoledì 12 febbraio, prima giornata di gare in questidi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), un day-1 iridato in cui sarà laa dare il via alle danze. Due donne e due uomini a dare fondo a tutte le proprio energie per la massimizzazione della propria prestazione. In casa Italia, si vorrà stupire.Come è noto non ci sarà Lisa Vittozzi che nelle ultime stagioni aveva rappresentato la sicurezza in termini di precisione al poligono e di consistenza. La sappadina è stata costretta a rinunciare all’intera stagione per non essere riuscita a recuperare pienamente dal proprio infortunio alla schiena.Ci sarà quindi la giovane Hannah Auchentaller al lancio e l’obiettivo sarà trovare tutti e 10 i bersagli della propria frazione, garantendo anche una prestazione sugli sci stretti adeguata.