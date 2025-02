Oasport.it - A che ora Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2025: dove vederla in tv, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 12 febbraio (ore 20.45) si gioca, incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di. Nuovo incrocio tra le due formazioni a tre giorni di distanza dalla finale della Coppa Italia, vinta dalla corazzata veneta con un secco 3-0. Al PalaVerde di Treviso si affrontano la prima e la seconda della classifica generale: le Pantere hanno 13 punti di vantaggio sulle meneghine e puntano a proseguire la loro striscia di imbattibilità, in modo da blindare matematicamente il primato in regular season.Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte in tutti i precedenti stagionali: Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia e incontro d’andata di campionato. Il sestetto di coach Stefano Lavarini proverà a invertire il trend e a spezzare la striscia delle padrone di casa, con la consapevolezza che co una sconfitta potrebbero subire il sorpasso da parte di Scandiccci in graduatoria quando poi mancherebbero soltanto quattro giornate al termine della stagione regolare.