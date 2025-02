Lanazione.it - A Calenzano la Festa del Gatto: un evento per sensibilizzare sul randagismo

Firenze, 12 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale del, l’Associazione di Volontariato “Baffi diODV”, presieduta da Annalisa Berti, organizza per sabato 15 febbraio la “del2025”. L’iniziativa si svolgerà presso i locali della Casa del Popolo in via Puccini 79, a, dalle 15 alle 18, con lo scopo dila comunità sul tema delfelino e di far conoscere l’etologia delattraverso incontri con esperti. L’, rivolto a grandi e piccini, sarà arricchito da momenti di intrattenimento e da una gustosa merenda per tutti i partecipanti. Durante l’intera manizione sarà presente uno stand informativo dell’Associazione, dove i volontari forniranno ai cittadini dettagli pratici sulla gestione dei gatti liberi e offriranno supporto a chi si trovi in difficoltà con esemplari bisognosi di cure o assistenza.