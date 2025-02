Metropolitanmagazine.it - A Bolzano arrestato un 15enne per terrorismo suprematista: pianificava l’uccisione di un clochard

Questa mattina unè stato, per. Le autorità sospettano infatti che facesse parte di sette neonaziste e sataniste. Ad arrestarlo la sezione antidella Digos della questura di, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni diper sospettoStando a una prima perquisizione fatta nell’abitazione del ragazzo (dovuta aun’attività informativa della Digos), le autorità avevano già sequestrato due computer, uno smartphone e un’ascia. Inoltre, questa volta sia nel pc che nello smartphone delc’era anche materiale pedopornografico, istruzioni su come fabbricare e maneggiare esplosivi e filmati radicali dell’Islam, con annessi video sullo Stato Islamico.