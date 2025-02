Ilrestodelcarlino.it - A Bologna aumentano anche i Dehors dopo bus e sosta

, 12 febbraio 2025 – Non solo i maxi aumenti del biglietto dell’autobus, non basta nela stangata sulle tariffe dellanelle strisce blu. No: arrival’aumento dei costi per i, ossia gli spazi all’aperto dotati di tavolini che accolgono i clienti fuori da bar e ristoranti, che scatta dall’1 aprile. Focus: Bus e: cosa cambia spiegato in breve Per chi sale e per scende La modifica al regolamento del Canone unico patrimoniale prevede l’addio alla divisione in due aree di pagamento (fuori e dentro i viali). Ne viene però creata una terza per le aree pedonali del centro che pagheranno di più (le zone “rispondono infatti pienamente ai criteri di maggiore valutazione economica di un’area”) a vantaggio deifuori dal centro, che avranno invece una riduzione della tariffa.