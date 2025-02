Unlimitednews.it - A Bari esteticamente in Fiera, Delli Noci “Comparto importante”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Questo settore ha generato un’industria, legata ai servizi e a tantissimi professionisti. Pensate a quanti chirurghi e anestesisti, a quante attività sono nate negli studi professionali. Ma poi sono nate delle attività di impresa. Moltissime attività di impresa sono nel nostro territorio, hanno aperto settori specifici: pensate ad esempio al tema dei capelli e al fatto che prima venivano realizzati in Turchia e oggi invece vengono realizzati nel nostro territorio. Attorno al tema della bellezza e dell’estetica c’è un, non solo imprenditoriale ma anche turistico. È anche questo il senso di unache è partita da Lecce e oggi ha un palcoscenico più grande e siamo orgogliosi che gli organizzatori vogliano fare entrambe le fiere e alternarle per coinvolgere l’intera Puglia e quindi anche unpiù grande”.