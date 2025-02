Davidemaggio.it - A. A. A. Tony Effe cercasi

Leggi su Davidemaggio.it

La partecipazione diè stata la grande miccia di questo Festival di Sanremo 2025, fatti salvi il gossip dei Ferragnez e ciò che potrà ancora accadere da qui alla fine. Il fatto che Carlo Conti avesse scelto un cantante di rottura, così criticato per la crudezza dei testi e per il modo in cui racconta le donne, ha fatto discutere, soprattutto dopo la polemica sulla mancata partecipazione al Concerto di Capodanno al Circo Massimo, che portò tanti colleghi e colleghe a schierarsi in sua difesa contro lo spettro della censura. Ebbene, dopo la prima puntata possiamo affermare che c’è stato tanto rumore per nulla, perchèsul palco dell’Ariston per il momento non ci è proprio salito.Quello che ieri sera ha cantato il brano Damme ‘na mano era un altro, uno di quelli che sarebbero piaciuti anche alle nostre bisnonne: viso pulito – con i tatuaggi completamente coperti dal trucco – e abito bianco, con tanto di guanti che coprivano ogni centimetro di quella pelle che, invece, in passerella era stata lasciata fieramente in bella vista sotto la pelliccia aperta.