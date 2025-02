Quotidiano.net - 15enne arrestato a Bolzano: legami con gruppo satanista e neonazista

Leggi su Quotidiano.net

E' sospettato di appartenere a unsuprematista unquesta mattina all'alba dalla Sezione antiterrorismo della Digos della questura di, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di. Il ragazzo è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.