Dayitalianews.com - 15enne arrestato a Bolzano: accusato di appartenere ad un gruppo satanista e neonazista

La sezione antiterrorismo della Digos ha, oggi 12 febbraio, undiad un. L’arresto è scattato all’alba di questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minori di. Gravi e pesanti le accuse nei confronti del minorenne: partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione e utilizzato di materiale esplosivo, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.Il folle progetto delDurante l’arresto gli agenti della Digos hanno sequestrato anche due computer, uno smartphone, un’ascia e materiale vario che confermerebbe la sua appartenenza e militanza in un