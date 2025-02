Iodonna.it - 15 Big in gara, super ospite Damiano David e al fianco di Carlo Conti tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

Leggi su Iodonna.it

Dopo gli ottimi ascolti registrati ieri – 12,6 milioni di telespettatori con il 65,3% di share –, questa sera, sempre alle 20.40 su Rai 1, riparte il Festival di Sanremo 2025 con 15 Big ine tanti ospiti. Adiuntris di co-: la top model, il comico. A quattro anni dalla vittoria con Zitti e buoni,dei Maneskin torna sul palco dell’Ariston per presentare il suo progetto solista.scalda la voce (in playback) per il suo Sanremo da co-conduttrice X Leggi anche › Sanremo 2025, l’annuncio di Gianmarco Tamberi: «Ci vediamo a Los Angeles 2028» Per quanto riguarda la, alla fine dell’esibizione dei 15 Big, ci sarà la top 5 (sempre in ordine casuale) votata dalla Giuria della Radio e dal Televoto.