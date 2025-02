It.newsner.com - 15 benefici sorprendenti del camminare ogni giorno

Quando avete imparato ada bambini, probabilmente non sapevate che, come attività fisica, è “la cosa più vicina a un farmaco miracoloso”. Infatti, gli esperti affermano chealmeno una volta alaiuta a ridurre il rischio di diverse malattie e migliora la salute fisica e mentale in modi che non ci si aspetterebbe!Secondo il dottor Tom Frieden, ex direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), “l’attività fisica è la cosa più vicina a un farmaco miracoloso che abbiamo. Anche se non perdete un grammo, vivrete più a lungo, vi sentirete più sani e avrete meno probabilità di ammalarvi di cancro, malattie cardiache, ictus e artrite”.Ecco 15 motivi per i quali questa semplice attività è considerata così benefica per la salute!1. Migliora l’umoreVi sentite giù di morale? Fate una passeggiata!è un toccasana naturale per l’umore, in quanto innesca il rilascio di endorfine, le sostanze chimiche del benessere del corpo.