Laprimapagina.it - 14 Febbraio San Valentino

Leggi su Laprimapagina.it

14SANVINCENZO CALAFIORE “ . il giorno precipita nello stagnodel silenzio come un sasso, i cerchinell’acqua si allargano sempre più,si allontanano dalla riva . e pensoai cerchi della mia vita che non sifermano mai! “ Vincenzo Calafiore Il giorno precipita nello stagno del silenzio come un sasso, i cerchi nell’acqua si allargano sempre più, si allontanano dalla riva . e penso ai cerchi della mia vita che non si fermano mai.Sono le impalpabili lacerazioni, le sottili crepe tra la mente e il cuore, un territorio inesplorato dove è in gioco il senso elementare dell’esistenza . lacerazioni provocate da quella parola, Amore !Io sono, ego sum!Non so cosa io sia esattamente, dovendomi descrivere mi paragonerei probabilmente a una “ nebulosa “; probabilmente sarò un collezionista di curiosità.