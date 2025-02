Lanazione.it - 12 febbraio 1923, nasce Zeffirelli. Oggi il suo museo apre le porte gratis

Firenze, 112025 – In passato la regina d'Inghilterra ha fatto baronetti anche artisti popolari come i Beatles o Elton John. Ma Franco, scomparso all'età di 96 anni (era nato a Firenze il 12), è stato l'unico regista italiano che poteva fregiarsi del titolo di cavaliere dell'ordine dell'impero britannico (KBE) da quando l'ambita onorificenza gli fu appuntata nel novembre del 2004. Si faceva volentieri chiamare Maestro e certamente, da fiorentino purosangue, amava pensarsi come il rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro. Era appena diplomato all'Accademia di Belle Arti quando il principe milanese lo volle per allestire le scene teatrali di 'Troilo e Cressida' (1949) per poi chiamarlo, come assistente, sul set di 'La terra trema'.