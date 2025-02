Gqitalia.it - 10 esercizi plank per trasformare (letteralmente) i tuoi addominali

Leggi su Gqitalia.it

Ile le sue varianti sono tra glipiù efficaci per tonificare l’addome e ottenere una pancia più piatta e scolpire, nei casi più virtuosi, gli. Senza arrivare alla mitica “tartaruga”, magari accennata quel tanto che basta per fare bella figura in spiaggia un core più definito può fare la differenza, anche solo per sentirsi meglio con il proprio corpo. Ovviamentee affini non sono la bacchetta magica e non basta farne qualcuno ogni tanto, ma bisogna lavorandoci su duramente e con costanza. Insomma, non esistono scorciatoie. Vi spieghiamo come e qualialternare oltre al classico, anche le varianti che aggiungeranno un op' di pepe al tuo workout.Perché è importante allenare il core?Allenare il core non significa solo ottenerescolpiti, ma migliorare la stabilità, la postura e le performance in qualsiasi attività fisica.