Bergamonews.it - ? LIVE! Club Brugge-Atalanta, calcio d’inizio alle 18:45

Leggi su Bergamonews.it

18:45)(4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. A disp. Jackers, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Nilsson, Vermant. All. Hayen(3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Del Lungo, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Cassa, Samardzic, Brescianini, Vlahovic. All. GasperiniArbitro: Meler (Turchia)Gli aggiornamenti in direttaLe formazioni ufficiali – Gasperini non riserva sorprese nell’undici iniziale: Posch vince il ballottaggio con Toloi come terzo di difesa, Pasalic va sulla trequarti con Bellanova e Zappacosta sulle corsie. In panchina Samardzic, Cuadrado e Brescianini pronti a subentrare.