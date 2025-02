.com - Zverev e il diabete: “Iniziare a giocare la sfida più grande della mia vita”

(Adnkronos) – Alexandrer, oltre alle sfide in campo, ne affronta una anche fuori. Ogni giorno il tennista tedesco deve fare i conti con undi tipo 1: “Lapiùmiaè stataa tennis. Sono diabetico da quando sono piccolo e non ricordo lasenza”, ha rivelato il tennista tedesco al Clarin, “se ho continuato aè stato merito di mia madre. È molto testarda e quando i medici le hanno detto: ‘a tennis con ilè molto difficile, dovresti scegliere qualcos’altro’, lei ha detto: ‘No, questo è il suo sogno e ce la farà'”. Il numero due del ranking Atp, impegnato nel torneo di Buenos Aires, ha continuato: “Ho sempre provato un po’ d’insicurezza rispetto alla mia malattia, ho cercato di nasconderla. Sono orgoglioso però di essere diventato un riferimento per quei ragazzi che mi vedono come un esempio di tennista che riesce acon il”.