Thesocialpost.it - Zinco nella pasta per la dentiera: donna finisce in sedia a rotelle e denuncia multinazionale

Leggi su Thesocialpost.it

Unafriulana di 50 anni ha trascorso oltre dodici anni tra tribunali e ospedali per dimostrare che l’uso prolungato di unaadesiva per dentiere l’ha costretta sulla. La battaglia legale vede contrapposta laalla GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, colosso della biofarmaceutica. Ora la Cassazione ha deciso di rinviare la questione alla Corte d’Appello di Trieste per stabilire eventuali responsabilità.Leggi anche: Cosenza: esasperato dai rumori di un pranzo tradizionale, vicino fa irruzione e trancia orecchio di un ospite col macheteL’accusa: concentrazione ditroppo elevataTra il 2006 e il 2010, laha utilizzato Polident Imbattibile, un adesivo per protesi dentarie prodotto dalla. Secondo il suo avvocato, Andrea Dri, il prodotto conteneva una concentrazione dipari al 3,8%, quantità che avrebbe causato un’eccessiva espulsione di rame dal corpo, provocando gravi danni neurologici.