Trevisotoday.it - Zenson di Piave, l'ufficio postale chiude per lavori di ristrutturazione

Leggi su Trevisotoday.it

L'didi, in piazza Fanti d’Italia, sarà interessato da martedì 11 febbraio in avanti da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.L’è inserito nel progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa di.