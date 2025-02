Thesocialpost.it - Zelensky: “Pronti a offrire uno scambio di territori a Putin in cambio della pace”

Se Trump riuscirà a portare Ucraina e Russia al tavolo delle trattative, il presidente ucraino Volodymyrha detto che ha intenzione dialla Russia unoale diretto, rinunciando aiche Kiev detiene nella regione russa di Kursk da quando è stata lanciata un’offensiva a sorpresa sei mesi fa. “Scambieremo uno con un altro”, ha detto in un’intervista al Guardian, aggiungendo di non sapere quale parte delo occupato dalla Russia l’Ucraina avrebbe chiesto in. “Non lo so, vedremo. Ma tutti i nostrisono importanti, non c’è una priorità”, ha detto.Gli orroriguerraPestaggi incessanti, in particolare durante i trasferimenti e all’arrivo nei nuovi centri di detenzione; testimoni riferiscono anche di scariche elettriche somministrate ai genitali; privazione sistematica di cibo e sonno; celle gelide d’inverno, dove si è costretti a dormire sul pavimento, o soffocanti d’estate, quando l’acqua viene distribuita con il contagocce; strutture sovraffollate o lunghi periodi di isolamento in spazi angusti che danno la sensazione claustrofobica di essere «sepolti vivi».