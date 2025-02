Zelensky l’offerta a Putin | Pronti a scambio di territori Senza Trump l’Ue non può aiutarci L’orrore nelle carceri russe | Torturate gli ucraini

Leggi su Open.online

Europa? No grazie. O meglio, non solo. È il chiaro messaggio che il presidente ucraino Volodymyr, in un’intervista concessa al Guardian, ha lanciato a tre giorni dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. «Le garanzie di sicurezzal’America non sono vere garanzie di sicurezza», ha detto. «Ci sono voci che dicono che l’Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezzagli americani, e io dico sempre di no». La mano tesa a Washington va anche nella direzione di un tavolo negoziale con Mosca, durante il qualeha ammesso di essere pronto a offrire uno «ale diretto». Le zone della regione russa di Kursk in mano alle forze ucraine dopo la controffensiva degli scorsi mesi per un’area «ancora da definirsi». L’incontro con Rubio e l’importanza degli UsaPiù che una spallata all’Unione europea, che il sostegno a Kiev non l’ha fatto mancare, sembra una strizzatina d’occhio alla Casa Bianca e al presidente americano Donald