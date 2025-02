Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Il Napoli ha problemi di natura atletica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Mario, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Dobbiamo preoccuparci perché i segni sono chiari e non sono equivoci. Ilha un problema diin alcuni suoi uomini. La rosa non è molto solida ed è uno degli elementi che possono portare questi. Se giocano sempre gli stessi calciatori, finisce per esserci un problema. Conte ha detto con molta chiarezza che ilsta facendo dei miracoli. C’è questo problema die questo per il futuro è un qualcosa che ci fa preoccupare.