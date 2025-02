Juventusnews24.com - Yeremay Juve non stop: i bianconeri continuano a marcarlo stretto e sfidano due club di Serie A. Gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24non: iduediA. Gliforniti oggi da TuttosportTuttosport oggi in edicola è tornato a parlare diHernandez, attaccante 22enne di proprietà del Deportivo La Coruna accostato anche al calciomercatoin queste settimane.Sulle sue tracce come già raccontato ci sono tra le altre Como (che ci ha provato a gennaio con una proposta concreta sul tavolo), Napoli e anchentus. I, in particolare, starebbero continuando ha seguirlo anche dal vivo.