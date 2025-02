Zonawrestling.net - WWE: Triple H ci sarebbe rimasto male della scarsa reazione ai DIY durante Royal Rumble

Ognuno ha i suoi pupilli e come ogni gestore di talenti,H ha i suoi.Paul “H” Levesque, secondo PWInsider,molto deluso, arrivando quasi alle lacrime, per laconsiderazione che il pubblico presente al PLEha dedicato agli attuali SmackDown Tag Team Champions, i #DIY. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicente Omar Bravo (@wrestlingomar2.0)Come riporta il post, una fonte vicina a Levesque ha affermato: “Loro sono i suoi ragazzi, i suoi Edge e Christian, nella sua mente il miglior tag team in tutto il wrestling.”Per la cronaca nel PLEi #DIY hanno mantenuto le cinture dall’assalto dei Motor City Machine Guns in un 2 Out Of Three Falls match, grazie all’interferenza degli Street Profits che però alla fine li hanno attaccati.