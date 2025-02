Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins e Finn Balor si giocheranno l’ultimo posto nell’Elimination Chamber

Sta sempre più prendendo forma la card di Eliminationin programma l’1 marzo 2025 presso il Rogers Center di Toronto, Ontario, Canada. Come ormai di consueto, avremo i due EliminationMatch, maschile e femminile. Sul fronte maschile rimane unda occupare essendosi già qualificati John Cena (entrato di “diritto”), CM Punk, Drew McIntyre e Logan Paul. Ecco le due Superstar che si contenderannolibero.vssi rinnova la rivalitàSarannoa giocarsiliberoMatch maschile. I due si affronteranno nel prossimo episodio di Monday Night Raw in programma il 17 febbraio. Si rinnoverà così la rivalità tra i due che risale all’ormai lontano 2016 quando a SummerSlamsconfissediventando il primo Universal Champion di sempre, salvo poi essere costretto a rendere vacante la cintura il giorno dopo per infortunio.