WWE | Judgment Day nuovo membro o nuovo tradimento in arrivo?

Dal 2022, TheDay ha accolto diversi membri, mentre altri sono stati rimossi forzatamente dalla fazione. Nell’edizione del 10 febbraio di WWE Raw, le tensioni all’interno del gruppo hanno continuato a crescere, con Dominik Mysterio e Finn Balor che hanno condiviso le loro frustrazioni.Con JD McDonagh fuori gioco, Mysterio ha sollevato l’idea di far entrare qualcuno dinella fazione. Mentre Balor ha immediatamente stroncato l’idea, ricordandogli di focalizarsi sui loro prossimi match. (prossima settimana Finn vs Seth Rollins per l ingresso nella gabbia e Dirty Dom invece dovrà vedersela contro AJ Style) Solo Liv è riuscita a placarli ma si continuano a mostrare le crescenti fratture all’interno della fazione il che ci fa pensare al passato.TheDay ha visto tre membri cacciati con la forza, Edge, Damian Priest e Rhea Ripley.