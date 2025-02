Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace potrebbe apparire questa notte a NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo aver lasciato la TNA a seguito di Genesis,è a tutti gli effetti sotto contratto con la WWE. La wrestler ha “ri-debuttato” durante la Royal Rumble regalando una bella sorpresa ai fan, visto che la stessaaveva smentito la possibilità di presenziare all’evento visto il compleanno della madre, celebrato proprio in quel weekend. Adesso gli appassionati si chiedono quando la wrestler farà la sua apparizione negli show settimanali WWE, più precisamente a NXT, dove sembrerebbe che la compagnia abbia intenzione di far lavorare.Secondo Sean Ross Sapp di Fightful Select,si trova attualmente a Orlando e sarebbe disponibile per partecipare al prossimo episodio di NXT. L’ex Knockouts Champion ha terminato tutti i suoi impegni con la TNA, perciòtranquillamente farsi vedere durante lo show giallo.