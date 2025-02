Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso ufficializza la sua sfida a GUNTHER per WrestleMania

Jey Uso ha scioccato il mondo del pro wrestling vincendo la Royal Rumble Match. Dopo essersi preso una settimana per valutare le sue opzioni, Uso ha finalmente preso una decisione.L’episodio del 10 febbraio di RAW si è aperto con l’ingresso di Jey Uso, che con la sua solita energia ha coinvolto il pubblico, ballando e caricando i fan con il suo caratteristico “Yeet!” mentre si dirigeva verso il ring. Poi, però, è arrivatoe le cose non sono andate troppo bene.Jey Uso ha subito un duro attacco dal “Ring General”, ma questo non lo ha fermato. Jey afferrando il microfono mentre si trovava ancora a terra, ha annunciato ufficialmente che sfideràper il WWE World Heavyweight Championship a. BREAKING NEWS: 2025 Royal Rumble Winner Jey Uso just picked the World Heavyweight Champion,, as his #opponent! #WWERaw #RawOnNetflix pic.