Zonawrestling.net - WWE: Elimination Chamber si avvicina, Logan Paul strappa il pass battendo Rey Mysterio

L’episodio di RAW della scorsa notte, ha continuato a costruire la strada verso l’. L’evento si terrà al Rogers Centre di Toronto, in Canada, il 1° marzo. Diversi concorrenti sono già stati confermati per i match principali, e lo show di questa settimana ha aggiunto ancora più nomi alla card.e Reyhanno una lunga storia alle spalle. Fu proprioa perdere il titolo degli Stati Uniti controin Arabia Saudita, dando il via all’impressionante regno di “The Maverick”. Nell’episodio di RAW di questa settimana, i due si sono affrontati nuovamente.ha fatto il suo ingresso interrompendo il promo di CM Punk, il quale si è lasciato sfuggire al microfono: “Non sapevo nemmeno di chi fosse questa musica”. “The Maverick” è salito sul ring per confrontarsi con Punk, scatenando una valanga di fischi.