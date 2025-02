Zonawrestling.net - WWE: Bayley sconfigge Lyra Valkyria e si qualifica per l’Elimination Chamber

Leggi su Zonawrestling.net

Il nuovo episodio di RAW della scorsa notte ha segnato un altro passo importante verso.L’evento, che si terrà il 1° marzo, e con diversi nomi già confermati per i match principali, questa settimana ha aggiunto ulteriore slancio alla costruzione dell’evento.A RAW,si sono affrontate per conquistare un posto nel Women’s EliminationMatch, unendosi ad Alexa Bliss, Bianca Belair e Liv Morgan., già prima WWE Women’s IC Champion della storia, puntava a un’altra grande vittoria per arricchire il suo straordinario 2025. Dall’altra parte,ha messo in campo tutta la sua esperienza da veterana per ottenere lazione. Il match è stato molto equilibrato, con il pubblico diviso tra le due contendenti. Non sono mancati i nearfall, entrambe determinate a concludere ogni sequenza con grande impatto.