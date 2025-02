Zonawrestling.net - WWE: Annunciato ufficialmente NXT Roadblock, si terrà al Madison Square Garden

La WWE cerca sempre di assicurare che tutti i Premium Live Event, anche quelli di NXT, possano rimanere impressi nella memoria dei fan presenti. Nell’ultimo periodo, i PLE di NXT hanno acquisito grande importanza, venendo trattati al pari degli eventi speciali del main roster: per questo, la WWE ha deciso che NXTsialil prossimo 11 marzo.L’MSG, arena profondamente legata al wrestling, ospiterà questo episodio speciale di NXT che sarà uno snodo fondamentale in vista di NXT Stand & Deliver, evento che si tiene nella settimana di WrestleMania. Data la location suggestiva, è facile pensare che la WWE abbia intenzione di regalare ai fan momenti indimenticabili, tenendo proprio in considerazione la sua vicinanza all’evento più importante dell’anno per l’universo NXT: i biglietti saranno acquistabili da venerdì 14 febbraio, mentre una prevendita speciale sarà aperta domani.