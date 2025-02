Oasport.it - WTA Doha 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono all’esordio in doppio ed approdano rapidamente ai quarti!

Inizia nel migliore dei modi il torneo didei Qatar Opendi tennis per, accreditate della terza testa di serie, che negli ottavi travolgono la neonata coppia composta dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla romena Monica Niculescu, sconfitte per 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Per le azzurre aici sarà la vincente del match tra la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e dalla magiara Fanny Stollar e quella numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs, che si affronteranno nel tardo pomeriggio.Nel primo set le azzurre, in apertura, conal servizio, finiscono sotto 0-40, ma risalgono ed al punto decisivo tengono la battuta. Anche nel secondo game si va al deciding point, e sono ancora le italiane a spuntarla, andando sul 2-0, macede il servizio a trenta ed arriva l’immediato controbreak.