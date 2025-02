Puntomagazine.it - Wrestling, l’ex campione mondiale Eric Young a San Giorgio a Cremano sabato 15 febbraio

e altri grandi nomi delsbarcano a Napoli per una serata di spettacolo e combattimenti epici.Napoli, 112025 – E’ ormai tutto pronto per il ritorno del grandetorna a Napoli e si va verso un clamoroso tutto esaurito:15alle 17.30 in villa Bruno, San, si terrà lo spettacolo “I Miti del: Wild and”, in cui lotteràdue volte, per la prima volta in Italia., conosciuto anche come “the World Class Maniac” nella sua carrieraha lottato in WWE, TNA ed in altre importanti compagnie mondiali, dove ha sempre fatto incetta di titoli.lotterà contro Fabio Ferrari, genovese, giàeuropeo, uno dei migliori talenti nazionali. Prima dello show sarà possibile allenarsi coned incontrarlo in uno speciale meet and greet.