Metropolitanmagazine.it - Willie Peyote in gara a Sanremo 2025: il testo di “Grazie ma no grazie”

Nei mesi scorsi si è parlato di quanto le canzoni insiano più incentrate sulla sfera privata, che su temi sociali. Questo, almeno, stando alle parole di Carlo Conti e di chi ha già ascoltato i pezzi.ma no, il brano proposto da, è però tutt’altro che romantico. Come un moderno Cyrano de Bergerac, il rapper torinese si scaglia contro le ipocrisie della realtà odierna e, soprattutto, contro le opinioni non richieste., al secolo Guglielmo Bruno, torna all’Ariston dopo il debutto sanremese del 2021. Un’esperienza, quella, più che positiva per lui. La sua Mai dire mai (la locura), infatti, è arrivata sesta nella classifica finale, e si è aggiudicata il Premio della critica Mia Martini.: ildima nosarà inMa che storia triste, avevo aspettative basse.