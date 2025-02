Gqitalia.it - Willie Peyote a Sanremo 2025 canta Grazie ma no grazie e parla dell'Italia, citando Cyrano de Bergerac

Il rapper torinese, al secolo Guglielmo Bruno, nel 2021 si era guadagnato un sesto posto ae il Premioa Critica Mia Martini con Mai dire mai (la locura), un brano molto disinto e cinico: “Non so se mi piego, non so se mi spezzo. Non so se mi spiego, dipende dal prezzo”. L’approccio a quelera stato molto naïf, spiega oggi: «Non ne avevo compreso realmente la portata. Finché non ci sei dentro non capisci davvero quanto è grosso».Questa volta sul palco torna conma noe se il testo è comunque piuttosto tagliente, lui definisce la canzone comunque “allegra e spensierata" e si sente più ben predisposto nei confronti’altro. «Se metti in circolo cose buone, l’universo ti premia», ha detto in un’intervista.La canzone è nata mentre si trovava in Ecuador a trovare sua sorella che vive lì.