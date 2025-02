Ilprimatonazionale.it - Welfare e reddito: peculiarità e nuove opportunità per l’Europa potenza

Roma, 11 feb – Produzione,e lavoro sono fortemente interconnessi. E presentano, in Europa, elementi comuni che li caratterizzano e li distinguono, rispetto alle esperienze anglosassoni ed extraeuropee.Il ridimensionamento della Stato Sociale italianoIn Italia entrambi risultano pesantemente ridimensionati negli ultimi trent’anni. Lo Stato Sociale e la legislazione a supporto dello stesso, ha subito un costante ridimensionamento, con riduzione delle tutele e aumento della precarietà. Questo essenzialmente a danno delle fasce deboli sempre più emarginate e delle giovani generazioni, determinando un pesante impatto sociale e conseguenze che interessano sia, almeno in parte, la crescita demografica, sia una ormai cronica mancanza di prospettive, che diventa funzionale ad un costante aumento di una emigrazione di giovani laureati o comunque fortemente professionalizzati, verso realtà che almeno in linea teorica appaiono più appetibili.