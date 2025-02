Juventusnews24.com - Weah confermato in Juve PSV? La scelta di Thiago Motta è ufficiale: ecco in che ruolo giocherà

le formazioni ufficiali del match di Champions League e le scelte di Sono ufficiali le formazioni di punta ancora su dopo le ultime prestazioni nel di terzino destro. Lo statunitense negli scorsi match ha giocato in una posizione più arretrata dando un contributo anche in fase offensiva ed è stata confermata per il match di Champions League. Il reparto difensivo è completato da Gatti, Renato Veiga e Kelly preferito a Savona sulla sinistra.