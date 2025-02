Juventusnews24.com - Weah chiamato agli straordinari: Thiago Motta gli assegna un compito specifico in Juve Psv. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24gliuninPsv. I dette le ultimissime verso il playoff di ChampionsQuesta sera lascenderà in campo contro il Psv nella sfida valevole per l’andata dei playoff di Champions League.dovrebbe puntare ancora su Timothy.L’esterno americano giocherà ancora una volta da titolare e di nuovo nella posizione di terzino destro. Senza Cambiaso e con Savona non al top della condizione spetterà all’ex Lille coprire quella porzione di campo, con compiti prettamente difensivi.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.