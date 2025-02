Screenworld.it - We Live in Time: comunque vada domani, abbiamo vissuto oggi

Se “esistono tanti modi di vivere in mezzo alla tragedia”, quello di Weinè sicuramente un mo(n)do bellissimo. Ce lo aveva suggerito la Ingrid di Julianne Moore nell’ultimo film di Pedro Almodóvar: lei che sapeva come soffrire con grazia, inseguendo una gratitudine capace di valorizzare la stratificata gioia dell’essere presente. Persino quando, dietro la porta chiusa di una stanza, l’esistenza si consumava al ticchettio inquieto della viscerale paura della fine.Quando si ha a che fare con la malattia, il futuro sembra assumere connotati spaventosi, contorcersi nei contorni indefiniti di un imperativo e sconfinato tempo presente. Improvvisamente ci si ritrova a girovagare sul perimetro di una vita esitante, priva di certezze. E quindi si è costretti a rimanere fermi, a riallocare il proprio equilibrio, trattenendosi tra le parentesi fragili di una temporalità sospesa: dove non si vorrebbe stare e dove il ricordo agisce come traccia inafferrabile di una progettualità che ora procede a tentoni, insicura e pensante.