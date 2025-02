Oasport.it - Waterpolo Preview: la Vis Nova ospita Trieste nel clou di A1 maschile. A Padova arriva l’Orizzonte

Torna subito in acqua il campionato di serie A1per disputare i match valevoli per la diciassettesima giornata, la quarta del girone di ritorno. La sfida di cartello è senza dubbio Roma Vis-Pallanuotomentre la De Akker Bologna rende visita al C.C. Ortigia. Presenta per noi il match di Monterotondo Simone Santini, portiere dell’Anzio Waterpolis. Anticipi di lusso in serie A1 femminile in vista del sabato di Coppe europee. Al’Antenore Plebiscitoriceve l’Ekipe Orizzonte, ail sette allenato da Paolo Zizza attende il Rapallo.