Ilrestodelcarlino.it - Vuelle La sfida a Bologna per pochi fortunati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Saranno solo 260 iche potranno entrare al Paladozza domenica prossima per la grandealla Fortitudo. Ieri un comunicato diramato dalla società ha spiegato i motivi. "A seguito delle disposizioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico la vendita dei biglietti per la partita Fortitudo-Carpegna Prosciutto Pesaro valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A2 in programma domenica 16 febbraio alle ore 18 al PalaDozza, per i tifosi residenti nella provincia di Pesaro e Urbino è stata limitata esclusivamente al settore ospiti. Tali biglietti sono già stati tutti venduti tramite la tifoseria organizzata pesarese. Essendo la vendita dei biglietti di tipo nominale e pertanto necessaria l’esibizione di un documento d’identità, i residenti della provincia di Pesaro Urbino non potranno acquistare biglietti in altri settori del PalaDozza".