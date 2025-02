Lanazione.it - Voragine lungo l’argine del fosso. Chiusa la statale del Brennero. Traffico deviato e caos

Lucca, 11 febbraio 2025 – Uno smottamentola strada12 “dell’Abetone e del“,la strada alin entrambe le direzioni nel territorio comunale di San Giuliano Terme. È successo ieri pomeriggio, quando unasi è apertache separa la strada deldaldel Mulino, lato sponda sul corso d’acqua, e di un’altra cavità formatasi a pochi metri dal lato della carreggiata. Subito in via precauzionale è statala viabilità in entrambe le direzioni all’altezza della Figuretta e si sono svolti i rilievi tecnici e interventi di ripristino. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas e del Genio Civile, insieme all’ingegnere dirigente del Genio Civile di Lucca, che ha effettuato un sopralluogo per valutare l’entità del danno.