Von der Leyen e Vance | relazione geopolitica Ue-Usa fondamentale

Bruxelles, 11 feb. (askanews) – Nell’incontro che la presidente della Commissione europea Ursula von derha avuto oggi a Parigi con il vicepresidente americano James David, in presenza anche dell’Alta Rappresentante per la Politica estera comune dell’Ue, Kaja Kallas, è stata ribadita da entrambe le parti “la forza dellaUe-Usa e il suo ruolonell’attuale panorama geopolitico”. Lo riferisce un comunicato della presidenza della Commissione. “Dopo l’Action Summit sull’Intelligenza artificiale, a cui hanno partecipato entrambi, la presidente von derha sottolineato l’impegno dell’UE a sviluppare l’IA a beneficio di tutti, mantenendo al contempo un mercato aperto e competitivo”, si legge nella nota. Von der, inoltre, “ha sottolineato l’impegno dell’Ue per una pace giusta e duratura per l’Ucraina.