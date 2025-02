Lettera43.it - Von der Leyen: «Dispiaciuta per i dazi Usa, risponderemo in modo fermo e proporzionato»

La presidente della commissione europea Ursula von dersi è detta «profondamenteper la decisione degli Usa di imporresulle esportazioni europee di acciaio e alluminio». Il presidente Donald Trump ha infatti firmato un ordine esecutivo che prevede, dal 12 marzo, tariffe del 25 per cento sull’import dei suddetti materiali nel tentativo di favorire la produzione statunitense. «Le tariffe sono tasse. Dannose per le imprese, peggio per i consumatori. Non rimarranno senza risposta e scateneranno contromisure ferme e proporzionate», ha evidenziato Von der, ribadendo che l’Ue «agirà per salvaguardare i propri interessi economici e proteggere i propri lavoratori, aziende e consumatori».Šef?ovi?: «Deploriamo la decisione di Trump di imporreall’Ue»Ursula von dere Maros Sefcovic (Getty).