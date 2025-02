Oasport.it - Volley, Trento corsara in Francia e ad un passo dalle semifinali di CEV Cup. Sugli scudi Lavia e Michieletto

si conferma in un buon periodo di forma e centra l’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite giocate (unica sconfitta al tie-break nella semifinale di Coppa Italia con Civitanova), imponendosi in trasferta per 3-1 sui francesi del Chaumont VB 52 nel match d’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2024-2025, la seconda competizione europea dimaschile.La squadra italiana di coach Fabio Soli, con questo risultato (23-25, 25-21, 25-17, 25-19 i parziali), ha fatto un grandeavanti verso la qualificazione per lein attesa della sfida di ritorno da giocare tra le mura amiche mercoledì 26 febbraio. Al Palasarà sufficiente vincere due set (o uno solo, avendo la meglio poi al Golden Set) per entrare tra le migliori quattro della CEV Cup.La serata in terra francese era cominciata in salita pere compagni, che hanno perso 25-23 il primo set dopo aver raggiunto anche un massimo vantaggio di +5 sul 10-5.