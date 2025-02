Oasport.it - Volley, Milano insegue i quarti in Champions League: l’Halkbank Ankara è uno scoglio durissimo

Leggi su Oasport.it

affronterànei playoff della2024-2025 dimaschile. L’incontro d’andata è previsto per mercoledì 12 febbraio (ore 15.00) nella tana della compagine turca: sarà una sfida cruciale per le ambizioni dei meneghini di farsi largo nella massima competizione europea, servirà ottenere un buon risultato in vista della sfida di ritorno in programma all’Allianz Cloud tra un paio di settimane.La formazione lombarda ha chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle dei polacchi dello Zawiercie dopo aver perso entrambi gli scontri diretti ed è così stata costretta a questoincontro di spareggio per sperare di qualificarsi aidi finale. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti un’avversaria che poche settimane fa ha battuto Perugia nell’ultima sfida della fase a gironi e che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere.