Volley. I'Giglio a valanga sulla Rinascita. Bene la Timenet, stesa la Remo Masi

Finalmente I’ Giglio di Castelfiorentino ha saputo esprimere le sue potenzialità fisiche e tecniche travolgendo ladi Firenze con un netto 3-0 (25-14; 25-12; 25-21) e vendicando anche la partita dell’andata a Firenze dove le biancorosse, in vantaggio di 2 sets a 0, persero il terzo set ai vantaggi e cedettero improvvisamente, perdendo una partita praticamente già vinta. Questa bella vittoria è di buon auspicio per il girone di ritorno e sicuramente l’ambiente sarà tonificato da questo risultato e sosterrà con ancora maggiore convinzione le sue beniamine. Hanno arbitrato Verzoni e Calandra. LaEmpoli prosegue la sua corsa di testa e si è impostaPol.con un perentorio 3-0 (25-17; 25-23; 25-12). Le giallonere hanno avuto qualche difficoltà solo nel secondo set, combattuto dalle ospiti punto a punto ma alla fine le empolesi si sono imposte ed il terzo set non ha avuto storia, dopo poco più di un’ora.