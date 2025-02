Oasport.it - Volley femminile, ancora Conegliano-Milano nella 22ma di serie A1. Le venete possono già vincere la regular season

Dove eravamo rimasti? Ache solleva l’ennesimo trofeo ecostrettauna volta a guardare le altre fare festa ma con la fiammella della speranzaaccesa perché il dominio delle Pantere al Forum di Assago è solo un brutto ricordo. La Coppa Italia è appena andata in archivio ed è già tempo di campionato visto che stasera scatta lagiornata e domani saranno di nuovo loro, al PalaVerde di Villorba,ad affrontarsi nel big match dellagiornata.La volata finale è lanciata e legià domani potrebbero mettere in ghiaccio il primo posto, un altro obiettivo che potrebbe essere centrato con ben quattro giornate di anticipo dalla squadra di Santarelli, che non sembra avere limiti. La squadra veneta dovrà ritrovare in fretta motivazioni e concentrazione dopo la festa di domenica sera, e di fronte troverà una Numiadesiderosa di riscatto e con la voglia, tanta, di rompere l’incantesimo contro la Prosecco Doc Imoco che dura ormai da troppo tempo.