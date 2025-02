Sport.quotidiano.net - Volley B. Hokkaido, il nuovo presidente è Cappelletti

Sarà l’attuale direttore generale Andrea, 46 anni, ildi Pallavolo Bologna. Succederà a Elisabetta Velabri, scomparsa il 30 gennaio, colpita da malore mentre si trovava a lavoro. Nei giorni scorsi si è tenuto il consiglio del club, che ha deciso di affidare, candidato anche per il consiglio regionale della Fipav (le elezioni si terranno domenica), il ruolo die amministratore unico della società. Si attendono gli ultimi passaggi burocratici per l’ufficialità: la ratifica da parte della Camera di Commercio, dove è stata depositata la nuova nomina. Con la scomparsa di Velabri, sono stati bloccati i pagamenti di fatture a fornitori, tasse gare e rimborsi alla squadra, che potranno essere sbloccati nei prossimi giorni, o nel giro di 7-10 giorni, una volta che la nomina disarà ritenuta operativa con il via libera della Camera di Commercio.