Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene senza Gennari per il resto della stagione

Leggi su Firenzetoday.it

Ciò che si temeva si è tramutato in realtà. LaDelScandicci non potrà contare sull'apporto di Giuliaper ilin corso.La palleggiatrice, che fino ad allora si era ben alternata con Maja Ognenovic, è stata operata in data odierna alla spalla destra e.